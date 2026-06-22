На виборах у Колумбії перемагає прихильник Трампа Абелардо де ла Еспріелья. Але результати голосування хочуть оскаржити

У неділю, 21 червня, у Колумбії відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку майже всіх бюлетенів, перемогу здобуває представник праворадикальних сил Абелардо де ла Еспріелья.

Про це пише Bloomberg.

За підсумками підрахунку 99,9% бюлетенів, де ла Еспріелья набирає 49,65% голосів, а його суперник Іван Сепеда відстає приблизно на 246 тисяч голосів — у нього 48,70%.

Остаточні результати виборів стануть відомі ближче до кінця тижня, але попередній підрахунок голосів вже оскаржив чинний президент Колумбії Густаво Петро, який є союзником Сепеди.

Проте де ла Еспріелью вже привітав президент Аргентини Хавʼєр Мілей — у соцмережах він написав, що «свобода поширюється по всій Латинській Америці, і шляху назад немає».

Також із перемогою на виборах де ла Еспріелью привітав держсекретар США Марко Рубіо.

«Цей результат відображає волю колумбійського народу і його відданість демократії», — йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Водночас президент США Дональд Трамп пообіцяв «повну підтримку» Колумбії у разі перемоги де ла Еспрієльї.

Офіційно переможець виборів 7 серпня змінить на посаді президента Густаво Петро, ​​який не міг балотуватись на другий термін.

Під час своєї виборчої кампанії де ла Еспріелья пообіцяв ув’язнити злочинців у «мегав’язницях» за зразком Сальвадору, розбомбити табори озброєних угруповань, що займаються торгівлею кокаїном, та знову відкрити країну для видобування нафти.

Тим часом у столиці Колумбії Боготі люди побоюються протестів після проведення виборів. На зборах передвиборчого штабу Сепеди його прихильники заявляли: якщо їм доведеться знову вийти на вулиці, вони це зроблять.

Що відомо про переможця виборів у Колумбії

Де ла Еспріелья — 47-річний бізнесмен і юрист за освітою, який має громадянство як Колумбії, так і США. Він здобув національну славу як адвокат у деяких найгучніших справах Колумбії.

Getty Images

Серед його найвідоміших клієнтів був Алекс Сааб — бізнесмен і близький союзник експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого минулого місяця екстрадували до США за звинуваченням у відмиванні грошей.

Він також захищав політиків, яких звинувачували у зв’язках із озброєними угрупованнями, що займалися торгівлею кокаїном, — саме таких, яких він зараз прагне ув’язнити.

Де ла Еспріелья, який називає себе «Тигром» (El Tigre), заявляв, що пішов у політику, «щоб запобігти “знищенню” Колумбії лівими».