Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на ФСБ та підготовці теракту біля однієї з адміністративних будівель у центрі Києва.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, підозрювані встановили саморобну вибухівку біля генератора в Шевченківському районі столиці. Він мав спричинити пожежу та вибух біля адмінбудівлі.

Після цього чоловіки сіли на потяг до Чернігівської області. Слідчі вважають, що вони планували втекти через Білорусь до Росії, перепливши прикордонну річку на надувному човні. Їх затримали у поїзді, під час обшуків вилучили телефони та човен.

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У СБУ заявили, що один із затриманих — військовий, який пішов у СЗЧ, інший чоловік працював маркетологом у Києві. Слідство вважає, що їх завербували російські спецслужби через телеграм.

Також правоохоронці стверджують, що раніше чоловіки виконували інші завдання ФСБ, зокрема передавали інформацію про військові обʼєкти та облаштували схованку зі зброєю поблизу Києва.

Підозрюваним повідомили про підозру у замаху на теракт. Чоловікам може загрожувати довічне увʼязнення, нині вони перебувають під вартою. Поки що правоохоронці вирішують, чи розслідувати злочин за статтею про держзраду.