У центрі Києва проходять «КиївПрайд» і «Марш традиції»

На ювілейну десяту ходу «КиївПрайд» на підтримку рівності та прав людини зібралися тисячі людей. Учасники маршу закликають офіційно визнати сімʼї ЛГБТІК+ та виступають проти ухвалення нового дискримінаційного Цивільного кодексу України.

У суботу, 21 червня, у центрі Києва відбуваються акції «Марш КиївПрайд» на підтримку ЛГБТІК+-спільноти та «Марш традиції» — за «традиційні сімейні цінності».

Серед інших вимог до влади — запровадити справедливу кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, а також привести законодавство щодо транспереходу у відповідність до сучасних міжнародних стандартів.

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Люди скандують «Руки геть від прав людини!», «Слава нації — геть дискримінації!» та інше.

Паралельно у центрі міста відбувається «Марш традиції». Учасники акції заявляють, що вийшли «на підтримку сімейних цінностей, української самобутності, природного порядку і суспільної моралі».

Люди тримають таблички з написами «Сімейні цінності об’єднують покоління», «Традиційні сім’ї — сильна Україна», «Нація, раса, родина» тощо.

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Через проведення мирних акцій у центрі Києва посилили заходи безпеки. До охорони порядку залучили поліцію, Нацгвардію, рятувальників ДСНС та курсантів. Правоохоронці стежать за ситуацією та закликають громадян дотримуватися законів і правил безпеки.