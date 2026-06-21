Українські модернізовані дрони 20 червня атакували Тюменський НПЗ — за понад 2 000 км від кордону

У суботу, 20 червня, українські війська вдарили дронами по нафтопереробному заводу в російському місті Тюмень, що за понад 2 000 км від кордону.

Це наступного дня підтвердили Сили спецоперацій ЗСУ.

Цей НПЗ є підприємством повного циклу. Його пропускна потужність сягає 9 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизель, мазут, авіаційне пальне і відіграє важливу роль у забезпеченні пальним регіонів Західного Сибіру.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що по заводу відпрацювали модернізовані дрони FP, які тепер можуть досягати цілей на відстані до 3 000 км.