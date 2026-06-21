Росіяни вночі запустили по Україні чотири ракети і понад 100 ударних дронів. На Полтавщині та Дніпропетровщині є загиблі

Російські військові у ніч проти 21 червня запустили для атаки по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400, дві аеробалістичні ракети «Кинджал» та 105 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 96 безпілотників. Балістичні ракети і ще шість БпЛА влучили у шести місцях, на пʼяти локаціях впали уламки.

Зокрема, пізно ввечері 20 червня війська РФ ударили по двох підприємствах на Полтавщині — загинули двоє людей, 14 постраждали, серед них шестеро дітей. Частина регіону залишилася без світла.

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Дніпропетровщину росіяни обстріляли за ніч понад 20 разів — безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Нікопольському районі від атак загинула одна людина, у Синельниківському — девʼять поранених.

Побиті приватні будинки і багатоповерхівка, ліцей, автівки, господарська споруда.

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Уранці під артобстрілом була Сумщина — постраждали шестеро людей, пошкоджені пʼять житлових будинків.

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Також росіяни атакували один із об’єктів інфраструктури у Кропивницькому, 12-поверхівку в Харкові та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Минулося без постраждалих.