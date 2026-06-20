Росіяни масовано вдарили по Запоріжжю і атакували Сумщину, Херсонщину та інші області — є загиблі та постраждалі

Російська армія масовано вдарила по Запоріжжю і атакувала Сумщину, Херсонщину та інші області. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі.

«Бабель» знає головне про наслідки російських обстрілів.

Армія РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: четверо людей загинули, ще шестеро — травмовані.

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На Дніпропетровщині поранено девʼятьох людей. Пошкоджено адмінбудівлю, будинки, багатоповерхівку, аптеку та автівки.

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Росіяни вдарили по АЗС та підприємствах на Одещині — спалахнули пожежі.

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У Парутиному на Миколаївщині поранено двох людей. Пошкоджено підприємство та автівки.

Через удар по околицях Сум загинув чоловік. Також пошкоджено щонайменше 20 будинків.

На Херсонщині під ударом були Чайчине, Зеленівка та Киселівка — є загиблий, травмовано 14 людей. Пошкоджено будинки та автівки.