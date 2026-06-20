Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку, який РФ використовує для військової логістики

Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку та тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомили в Генштабі.

Також у Запорізькій області українські військові влучили у російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» у районі Долинського.

Крім того, у Генштабі розповіли, що вчора вдарили по пунктах управління безпілотниками в районах Соледару Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрена Бєлгородської області РФ.