В Угорщині скасували заборону на українські медіа, які заблокували за часів Орбана

В Угорщині скасували заборону на українські медіа, які заблокувала партія «Фідес» на чолі з колишнім премʼєром Віктором Орбаном.

Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.

Ці видання партія «Фідес» заборонила ще у 2025 році. Тоді це була відповідь на аналогічну дію з боку України, яка заблокувала ті медіа, які поширювали російську пропаганду та розповсюджували інформацію про Третю світову війну.

Також він додав, що це питання обговорили з представницею української меншини в Угорщині, яка сказала, що українцям важливо отримувати інформацію своєю мовою.