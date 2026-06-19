«Бабель» вкотре увійшов до «Білого списку» медіа за версією ІМІ

Інститут масової інформації опублікував «Білий список» медіа за перше півріччя 2026 року — і вкотре в цьому переліку є «Бабель».
Список опублікували на сайті ІМІ.
Цей список фахівці ІМІ склали після двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа. Вони перевіряли, наскільки медіа є прозорими, відповідальними, чи дотримуються журналістських стандартів, а також чи маркують рекламні матеріали. Детальніше про методологію можна дізнатись ось тут.
Цьогоріч до списку потрапили 18 медіа — на одне більше, ніж у другому півріччі 2025 року. Зокрема, до списку повернулось NV.
Повний перелік «Білого списку» онлайн-медіа ось такий:
- «Суспільне Новини»;
- «Еспресо»;
- «Бабель»;
- «Радіо Свобода»;
- hromadske;
- «Українська правда»;
- NV;
- «Тексти»;
- LB ua;
- Укрінформ»;
- «Ґрати»;
- Громадське радіо;
- «Український тиждень»;
- ZN.UA;
- «Рубрика»;
- «Слово і Діло»;
- «Новинарня»;
- Frontliner.