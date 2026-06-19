Politico: Німеччина шукає далекобійні ракети в Україні та Ізраїлі, бо зі США поки не вдалося домовитися про Tomahawk

Німеччина звертається до Ізраїлю та України, щоб купити недорогі крилаті ракети великої дальності, необхідні для стримування Росії. Все через те, що не вдалось домовитись з США про поставки.

Про це пише Politico з посиланням на внутрішній документ Міністерства оборони Німеччини.

За даними видання, Вашингтон досі не погодив продаж Tomahawk країні, а після війни з Іраном їхні запаси суттєво скоротилися — Штати витратили близько 850 ракет, чверть усього арсеналу.

Крім того, президент США Дональж Трамп ж вирішив не направляти до Німеччини підрозділ із далекобійною зброєю — частково через сварку з канцлером Фрідріхом Мерцом після його критики війни в Ірані.

Тому Берлін почав шукати альтернативи. Серед них — українська крилата ракета «Фламінго» (дальність до 3 000 км). Вона коштує $500 000 — у п’ять разів дешевше за Tomahawk. Німецька Diehl Defence веде переговори про спільне виробництво цих ракет у Німеччині.

Також Німеччина розмірковує над купівлею українського реактивний безпілотник «Барс».

Окремо Берлін вивчає ізраїльську ракетну систему Anthem від компанії Covenant. Її випробування мають відбутись до кінця цього тижня, і німецьких чиновників уже запросили спостерігати.