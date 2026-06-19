В Україні надаватимуть одноразову виплату людям, які постраждали від сексуального насильства через війну

Уряд України затвердив механізм виплат для людей, які постраждали від сексуального насильства, повʼязаного з війною.

Про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко.

Виплата становить €3 000 — вона одноразова. Окрім того, її зможуть отримати діти, які народилися внаслідок сексуального насильства.

Цей механізм фінансуватимуть коштом внесків міжнародних партнерів і донорів, а виплата не впливатиме на право на субсидії чи інші держпрограми.

Також в Україні створять спецкомісію при Мінсоцполітики, сімʼї та єдності, щоб розгядати звернення. Сам механізм буде конфіденційним.

Премʼєрка додала, що від початку повномасштабки Офіс генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, повʼязаного з війною. Зокрема, йдеться про 248 заявок від жінок та 150 від чоловіків.