Убивство активіста Демʼяна Ганула: нападник отримав довічне

Приморський районний суд Одеси визнав військовослужбовця Сергія Шалаєва винним у вбивстві відомого одеського активіста Демʼяна Ганула та засудив його до довічного з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Також Шалаєва позбавили військового звання «старший лейтенант».

Прокурори довели, що наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю роботу в правоохоронному органі, якщо той виконає «перевірочне завдання» — убʼє незнайому йому людину. Військовий погодився, самовільно залишив військову частину та прибув до Одеси, де орендував квартири, незаконно придбав зброю й боєприпаси та тривалий час стежив за активістом.

Після вбивства засуджений зв’язався з куратором, однак той заявив, що чоловік вбив «не ту людину», та наказав йому переховуватися в орендованій квартирі, придбати новий мобільний телефон і чекати подальших вказівок.

Намагаючись приховати зв’язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефона до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали в одній з орендованих квартир.

Розслідування щодо замовника, який діяв в інтересах спецслужб РФ, триває в окремому кримінальному провадженні.

Що відомо про Демʼяна Ганула

Як пише BBC, Ганул відомий з 2013—2014 років, коли у складі «Правого сектора» був учасником Революції гідності, в Одесі він очолював силовий блок місцевого осередку праворадикальної партії.

Він також був учасником протистояння 2 травня 2014 року на Куликовому полі, де в Будинку профспілок внаслідок сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинули майже 50 людей.

Згодом він створив громадську організацію «Вуличний фронт» і разом з однодумцями боровся проти незаконних забудов. Часто акції протесту закінчувалися сутичками. У 2017 році його притягували до відповідальності разом з активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм.

Ганул неодноразово був учасником акцій під консульством Росії в Одесі. У листопаді 2021 року разом з однодумцями він приніс туди труну з надписами «Груз 200» і «Росіяни їдуть додому».

На початку 2022 року, коли в Одесі мав відбутися концерт російського репера Басти, Ганул домігся, щоб його скасували.