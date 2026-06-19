Австралія виділить Україні додаткові $100 млн на військове обладнання

Уряд Австралії виділить Україні додаткових $100 мільйонів допомоги для закупівлі військового обладнання.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Австралії.

Кошти виділять у межах ініціативи PURL. Після внеску на $50 мільйонів у грудні 2025 року країна перекаже ще два транші по $50 мільйонів протягом наступних 12 місяців.

Після цього загальний обсяг підтримки України з боку Австралії від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить $1,8 мільярда. З цієї суми понад $1,6 мільярда становитиме військова допомога.

Також Австралія залишається учасницею «Коаліції охочих», а військові країни продовжують підготовку українських військовослужбовців у межах навчальної місії Kudu.