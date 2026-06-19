Росіяни атакували Україну 90 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили в Повітряних силах.

Дрони летіли із таких напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Гвардійське (т. о. Крим). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 79 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання девʼяти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждали двоє людей, загорілася будівля АЗС та обладнання на площі 15 м². Працювали 20 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС, які ліквідували пожежі, повідомили у відомстві.

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Через атаку у Харкові постраждали 10 людей, серед них 4 дитини. Росіяни били авіабомбами по Харкову, а також по Дергачівській, Золочівській та Малоданилівській громадах області, повідомили в ДСНС.

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На Одещині загинув член екіпажу судна під прапором Панами через атаку російських дронів. Ще двоє моряків поранені, один із них — тяжко, розповів віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

На Дніпропетровщині 8-річна дівчинка загинула, ще одна людина поранена у Павлограді після російської атаки. Одна оселя зруйнована, ще два приватні будинки пошкоджені.

Армія РФ також атакувала з безпілотника маршрутку в Корабельному районі Херсону. Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, повідомили в ОВА.