Reuters: На Московському НПЗ після атаки пошкоджено установку з переробки нафти — завод зупинив роботу

Після атаки українських дронів на Московський НПЗ пошкоджено обʼєднану установку для переробки нафти Euro+ — під час попередньої атаки 16 червня під ударом була ще одна установка.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Завод зупинив роботу. Установка Euro+ переробляла близько 140 000 барелів нафти на день — це 47% від потужності усього НПЗ.

Ще через удари пошкоджено деякі вторинні блоки, міжблокові трубопроводи та допоміжне обладнання. Окрім того, постраждали та загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Під час минулої атаки 16 червня було пошкоджено ще одну установку — CDU-6, яка переробляє 160 000 барелів нафти на добу, що становить 53% від усієї потужності НПЗ.

За даними джерела, установку Euro+ мали запустити найближчим часом, щоб після атаки 16 червня завод міг працювати бодай на пів сили, проте сьогодні вона була пошкоджена.