Поліція проводить обшуки у посадовців Фонду держмайна — їх підозрюють у заниженні вартості ТРЦ Ocean Plaza

Поліція проводить обшуки у посадовців Фонду держмайна України. Їх підозрюють у заниженні вартості ТРЦ Ocean Plaza перед його продажем.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронці перевіряють факти можливого впливу на оцінку вартості ТРЦ, те, як визначили стартову ціну аукціону, умови продажу та коло потенційних покупців. Можливий вплив посадовців може призвести до того, що держактив продадуть за ціною, яка не є ринковою, і це спричинить збитки у бюджеті держави.

Обшуки проводять вдома у посадовців ФДМУ. Під час них вилучили документи.

Конфіскація ТРЦ Ocean Plaza

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати у російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів українські активи, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. Суд вирішив стягнути в дохід держави 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», який є безпосереднім власником ТРЦ Ocean Plaza.

Ротенберг — бізнесмен і друг дитинства російського президента Путіна, колись вони разом займалися дзюдо. У медіа його також називають особистим «гаманцем» Путіна.

У червні 2023 року Кабмін України передав конфісковану в російського олігарха Аркадія Ротенберга частку ТРЦ Ocean Plaza в управління Фонду держмайна. Також уряд доручив готувати її до приватизації. У Фонді держмайна ж заявили, що планують приватизувати Ocean Plaza до кінця 2026 року.