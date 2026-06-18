Ольга Сопіт виборола перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування на рапірах

23-річна Ольга Сопіт принесла Україні перше в історії золото чемпіонату Європи в жіночій рапірі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

У фіналі українка перемогла одну з найтитулованіших фехтувальниць світу — олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи Аріанну Ерріго з Італії з рахунком 15:8.

Сопіт уже мала у своїй колекції золото молодіжного чемпіонату Європи у 2023 році, але на великих дорослих міжнародних турнірах, де вона виступала вп’яте, їй ще не вдавалося пройти далі 1/16.

Для України це перше в історії золото чемпіонату Європи в жіночій рапірі. До цього найкращим результатом було срібло Дарії Миронюк у 2024 році.

На цьогорічному чемпіонаті золото Сопіт — уже друга нагорода України. Перед цим бронзову медаль здобула Аліна Комащук.