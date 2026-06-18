Росіяни вночі запустили по Україні сім балістичних ракет і понад 200 дронів. Скільки збила ППО

Для атаки на Україну в ніч проти 18 червня російські війська запустили сім балістичних ракет «Іскандер-М» та 239 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила чотири ракети і 212 дронів, ще два «Іскандери» і 26 БпЛА влучили в девʼяти місцях, уламки впали — в семи.

Зокрема, у Сумах росіяни атакували багатоповерхівку й приватні будинки — загинула одна жінка.

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На Полтавщині під ударом були промислове та приватне підприємства — поранена одна людина. Також росіяни дроном влучили у приватний будинок і енергообʼєкт — частина абонентів залишилася без світла.

Є постраждалий від російських нічних атак і на Дніпропетровщині. У пʼяти районах пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та підприємство.