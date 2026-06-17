Україна та Нідерланди разом виготовлятимуть безпілотники

Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників у рамках програми Build with Ukraine.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками візиту в Нідерланди.

У рамках угоди українські дрони виготовлятимуть у Нідерландах.

«Найближчим часом стартує виробництво українських mid-strike та deep-strike рішень із фінансуванням Міністерства оборони Нідерландів. На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України», — додав Федоров.

Цього ж дня Нідерланди оголосили що надають Україні €500 млн — €250 млн на дрони та €250 млн на програму PURL. Окрім того, Нідерланди та Україна у Гаазі підписали документ про співпрацю у сфері оборонних інновацій та оборонних підприємств.

«Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни. Водночас підтримка союзників дає змогу скоріше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою», — прокоментував Федоров.