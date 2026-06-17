Премʼєрка Італії Мелоні висуне кандидата в посередники на українсько-російські перемовини

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що на найближчому саміті ЄС вона висуне європейського кандидата, який зможе бути посередником на переговорах між Україною та Росією.

Про це вона повідомила під час брифінгу після саміту G7.

Мелоні додала, що це має бути представник «країни середніх розмірів», а не однієї з найбільших держав ЄС.

Наступний саміт ЄС пройде 18—19 червня. Там обговорять українську євроінтеграцію та санкції проти Росії.