Politico: На роль перемовника з РФ від ЄС претендують Меркель, Драгі або Стубб

У ЄС обговорюють кандидатури можливих перемовників для майбутніх переговорів із РФ. Серед претендентів називають колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, екскерівника уряду Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Александера Стубба.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Кандидатуру Ангели Меркель розглядають через її досвід роботи з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним. Водночас частина європейських політиків вважає, що попередні спроби Меркель виступати посередницею були невдалими.

Президенту Фінляндії Александеру Стуббу зараховують досвід у сфері посередництва, однак його членство в НАТО може викликати недовіру з боку Кремля. Натомість Маріо Драгі, за оцінками співрозмовників, має авторитет у Європі та уникає різких заяв щодо РФ.

Також на роль перемовниці претендує голова європейської дипломатії Кая Каллас, однак європейські дипломати сумніваються, що Москва погодиться на її кандидатуру через жорстку антиросійську позицію, розповіли співрозмовники.

Джерела Politico, наближені до України, кажуть, що потенційний перемовник повинен мати підтримку ЄС, але не бути прямим представником блоку, оскільки Путін не довіряє Євросоюзу.

Журналісти вважають, що така характеристика може вказувати на голову МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде та міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Пошуки перемовника з РФ від Європи

У січні Politico з посиланням на джерела писало про те, що члени ЄС хочуть призначити перемовника з Путіним щодо України, бо Вашингтон може укласти секретну угоду з Москвою, не враховуючи позиції Європи. Ще тоді потенційним кандидатом на цю роль вважали Стубба.

Вже згодом, 9 травня, Путін заявляв, що найкращим кандидатом на роль перемовника з РФ від Євросоюзу був би ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який обіймав посаду з 1998 до 2005 року.

Незабаром голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Шредер не має права представляти інтереси Європи на переговорах, бо він просував інтереси російських державних компаній.