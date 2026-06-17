Дональд Трамп провів пресконференцію, присвячену Ірану. Тепер він каже, що нові лідери країни дуже розумні і можуть мати балістичні ракети

На полях саміту G7 президент США Дональд Трамп понад годину давав пресконференцію. Переважна її частина стосувалася завершення війни з Іраном. Публічно США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння 19 червня у Швейцарії.

«Бабель» зібрав головні висловлювання американського президента.