Януковича, Азарова та 15 високопосадовців підозрюють у створенні злочинної організації. Правоохоронці завершили слідство

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора завершили слідство проти експрезидента Віктора Януковича і ще 16 високопосадовців його часів. Їх підозрюють у створенні злочинної організації.

Про це повідомляють ДБР і генпрокурор Руслан Кравченко.

З чиновників часів Януковича у справі проходять:

Премʼєр Микола Азаров.

Генпрокурор Віктор Пшонка.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк.

Голова СБУ Олександр Якименко.

Перший заступник голови СБУ — керівник антитерористичного центру Володимир Тоцький.

Міністр оборони Павло Лебедєв.

Начальник Генштабу Юрій Ільїн.

Інші високопосадовці МВС (зокрема «Беркута») і СБУ.

Слідство встановило, що після приходу до влади Янукович використовував свої повноваження, аби встановити особистий контроль над державним апаратом, чим порушив присягу. Для цього він залучив людей зі свого оточення до злочинної організації.

Вони отримували ключові посади в державних органах України і створювали видимість законної діяльності, але насправді діяли в інтересах Януковича і злочинної організації. Система дозволила організовувати тяжкі й особливо тяжкі злочини.

Під час Революції гідності Янукович наказав застосувати правоохоронні органи і Збройні сили проти протестувальників у центрі Києва. Через дії злочинного угруповання загинули 70 цивільних і ще 1 200 отримали поранення.

Фігурантам заочно оголосили підозру у створенні і діяльності злочинної організації. Їм загрожує від 8 до 13 років тюрми.