Експрезидента України Януковича засудили до 15 років увʼязнення за ще однією справою. Це вже третій його вирок

Вищий антикорупційний суд визнав винним експрезидента України Віктора Януковича у справі про заволодіння угіддями Сухолуччя і заочно засудив його до 15 років увʼязнення.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Ідеться про земельну ділянку лісового фонду на території Сухолуцької сільради Київської області площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 мільйони гривень.

У 2007 році Янукович, перебуваючи на посаді премʼєр-міністра, ініціював ухвалення низки рішень, які дозволили вилучити з державної власності цю ділянку землі. На ній експрезидент у 2009—2011 роках збудував собі готельно-ресторанний комплекс.

Розслідування цієї справи розпочали ще у 2014 році. Спочатку цим займався департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, а з 2019 року справу передали до НАБУ і САП.

Тепер суд також вирішив конфіскувати все належне експрезиденту майно.

Водночас через збіг строку давності спільника Януковича звільнили від відбування покарання. Його імʼя не називають.