Сили оборони вдарили по танкеру Fina тіньового флоту Росії

Сили оборони 16 червня та в ніч проти 17 червня вдарили по танкеру Fina тіньового флоту Росії в акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в Генштабі.

Проти цього нафтового танкера запроваджені санкції ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Довжина судна — 244,6 метра, внутрішній обʼєм усіх приміщень судна — 62 002 тонни.

Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через Північнокримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також в автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.

У районі Великої Новосілки Донецької області наші підрозділи вдарили по командно-спостережному пункту та пунктах управління БпЛА в районах Запорізької, Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коровʼяковки та Кучерова Курської області в Росії.