«Справа бронежилетів»: суд стягнув 98 мільйонів гривень з дистрибʼютора на користь АОЗ. «Бабель» дізнався подробиці

Господарський суд міста Києва стягнув 98,1 мільйона гривень з компанії «Мілікон» на користь ДП «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) — ця сума включає штрафні санкції та судовий збір*. Зареєстрована в Україні компанія «Мілікон» є дистрибʼютором (представником) ізраїльської компанії «Масада». Через свого дистрибʼютора ця ізраїльська компанія брала участь у тендері на постачання бронежилетів ЗСУ. Вона виготовила бронежилети, завезла їх в Україну, однак бронежилети не пройшли «прийомку» Міноборони. «Бабель» вже детально розбирав цю історію — тому що «справа бронежилетів» стала частиною підозри Тимуру Міндічу.

Суд проводив засідання в закритому режимі. Це звичайна практика в судових справах такого типу, де стороною є АОЗ, тому що в матеріалах суду зазначені номери та адреси військових частин — це є таємна інформація.

Оскільки засідання проходило в закритому режимі, мотивувальна частина рішення суду не оприлюднена, однак суть справи зрозуміла — оскільки текст контракту між «Міліконом» та АОЗ є у відкритому доступі. Спочатку бронежилети мали пройти «прийомку» Міноборони — а вони її не пройшли. Тому за бронежилетами не приїхали представники військових частин і не оформили акти прийомки. Якщо немає актів прийомки — контракт вважається невиконаним. «Бабель» розраховує ознайомитися з мотивувальною частиною рішення суду, щойно вона стане доступною.

«Прийомка», яка не прийняла бронежилети — це Центральне управління контролю якості Міноборони (ЦУКЯ МО). (Відтоді як відбувалася «справа бронежилетів», структуру Міноборони реформували, і зараз це управління підпорядковується Генштабу.) «Мілікон» проходив «прийомку» навесні — влітку 2025 року, але отримав два акти невідповідності товару. У першому акті (від 17 квітня 2025 року) компанії вказали на недоліки прошиття бокових чохлів (камербандів), у другому акті (від 8 травня 2025 року) компанії вказали на те, що габаритний розмір жорстких бронеелементів (плит) не відповідає зразку-еталону на 1 мм.

Директор «Мілікону» Дмитро Стеценко коротко описав свою позицію в справі так. У 2025 році ізраїльська компанія «Масада» виграла тендер Державного оператора тилу (зараз це ДП називається АОЗ). Інтереси «Масади» представляла компанія «Мілікон». На першому кроці Дмитро Стеценко отримав від «Масади» зразок-еталон бронежилета, затвердив його з відповідними департаментами МО. На другому кроці «Масада» постачила в Україну першу партію бронежилетів. Коли перша партія вже заїхала в Україну, він отримав від ЦУКЯ розʼяснення (№ 220/61/85 від 22.01.2024) — про те, що плити потрібно вимірювати без демпферного облицювання. Про ці вимоги «Масада» не була повідомлена при виробництві. Після декількох нарад (03.06.2025 та 07.07.2025) від «Масади» вимагали переробити плити. «Масада» відмовилася це робити тому, що їй «не надали юридичні підстави» для того, щоб замінити плити. ДОТ подав на «Мілікон» у Господарський суд за невиконання контракту і врешті-решт виграв його.

Оскільки компанія «Мілікон» належить компанії «Масада» (через представника, юриста Джеймса Бреніга), саме вона буде вирішувати, що буде відбуватися далі. Якщо вона не подасть апеляцію, рішення суду набуде чинності 25 червня.

Місяць тому «Бабель» детально розбирав «справу бронежилетів», поговоривши з двома сторонами спору та незалежним експертом. Технологічний та бюрократичний її аспекти ми розбирали в окремому тексті. Політичний її аспект ми розібрали в окремому подкасті.