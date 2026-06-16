Польська компанія Lechmar закінчила поставки боєприпасів ДПСУ на 23 млрд грн — раніше прикордонників звинувачували в неефективній витраті цих грошей

Польська компанія PHU Lechmar закінчила поставки для Держприкордонслужби України за контрактом у 23 мільярди гривень.

Про це «Бабелю» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Також про завершення поставок в інтервʼю польському медіа Wprost 12 червня сказала речниця компанії Кароліна Сюдила.

За словами Демченка, всі поставки виконали в повному обсязі — боєприпаси вже передали до ЗСУ. Раніше прикордонній службі делегували повноваження, щоб здійснювати оборонні закупівлі на потреби війська. При цьому те, які саме товари потрібні і в якій кількості, визначало Міністерство оборони України.

Демченко заявив, що вартість боєприпасів, за якою укладали контракт, — одна з найнижчих. Ціноутворення та умови поставок постійно контролювали відповідні органи України.

За інформацією «Бабеля», Lechmar за цим контрактом мали постачити продукцію до кінця минулого — початку цього року. Співрозмовник «Бабеля» у ДПСУ повідомив, що контракти виконали повністю до травня цього року, при цьому основні поставки були вчасні. Він додав, що поставки незначної частини боєприпасів могли відтермінувати через форс-мажорні обставини.

Що передувало

Наприкінці грудня 2024 року Міноборони передало Державній прикордонній службі 23 мільярди гривень. Ці гроші забрали у Агенції оборонних закупівель, яка, на думку міністерства, не встигала витратити виділений їй бюджет.

Антикорупціонери — голова ЦПК Віталій Шабунін і головний редактор «Наших грошей» Юрій Ніколов — назвали це аферою і заявили, що прикордонники та міністерство «бабки віджали» й планують «пиляти». Зокрема, Ніколов наголошував, що закуповувати зброю ДПСУ планує через сумнівну польську компанію PHU Lechmar — не виробника, а просто «прокладку» з поганою репутацією. Згодом зʼясувалось, що насправді Lechmar — відомий посередник на ринку зброї.

24 березня 2025 року народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк опублікував відповідь ДПСУ на свій депутатський запит і заявив, що антикорупціонери мали рацію — Lechmar провалила поставки зброї за останніми контрактами. «Бабель» розбирав усі твердження депутата Железняка і пояснював, де він помилився.