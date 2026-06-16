Reuters: Президент Зеленський показав Трампу фото наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі 15 травня

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Франції показав Дональду Трампу фото наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, який стався у ніч на 15 травня.

Про це повідомили європейські чиновники для Reuters.

Одне з джерел додало, що президент США не схвалив такий удар з боку РФ.

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«Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують, реально не розуміють логіку лідера Росії, не бачать бажання з боку РФ, передусім Путін не хоче закінчувати [війну], але треба змусити його», — сказав Зеленський раніше у коментарі журналістам.