Медіа: У Польщі застрелили російського художника. Він малював карикатури на Путіна, Лукашенка та Кадирова

У Польщі 15 червня застрелили 44-річного громадянина Росії, якого медіа ідентифікували як Семена Скрепецького — російського художника і критика путінського режиму, який перебував у політичній еміграції.

Про це повідомляють польські видання wPolsce24 і Polsat News з посиланням на власні джерела.

Стрілянина сталася на парковці житлового масиву в польському місті Біла Підляська вранці 15 червня. Медіа пишуть, що невідомий підійшов до чоловіка на вулиці і впритул вистрілив кілька разів із вогнепальної зброї.

Попри спроби медиків реанімувати постраждалого, від отриманих поранень він помер. Місцева поліція оголосила план-перехоплення, заблокувавши виїзди з міста, а також узяла під охорону школи та дитячі садки, де могли перебувати діти вбитого.

Як дізналися журналісти з власних джерел, ймовірного нападника затримали поблизу консульства Білорусі — попередньо, це громадянин Білорусі.

Офіційно слідство поки що не підтверджувало особи вбитого, там тільки сказали, що це 44-річний громадянин РФ. Але за даними польських медіа, це російський художник, скульптор і блогер Семен Скрепецький (справжнє імʼя — Роберт Кузовков).

Картинная галерея Семёна Скрепецкого / Telegram

Він малював іронічні портрети Путіна, Олександра Лукашенка, Рамзана Кадирова та Олексія Навального. Його сатиричні картини висміювали абсурди сучасної Росії, корупцію влади, бідність у провінції та імперські амбіції Кремля. Проте Скрепецький також критикував владу України та потрапив до української бази «Миротворець». З 2021 року художник жив у Польщі.

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Одна з останніх акцій митця пройшла 12 червня. У день Росії він приїхав до Берліну і провів пікет з іконоподібною карикатурою на Сталіна та Путіна.