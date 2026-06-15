Медіа: На чорноморському узбережжі Туреччини знайшли бойовий дрон із боєприпасами — пляж евакуювали

На узбережжі Чорного моря в Туреччині 14 червня виявили бойовий безпілотник із боєприпасами — його винесло на берег у провінції Бартин.

Про це пише турецьке видання Yeni Şafak.

Інцидент стався на пляжі Каписую. Коли мешканці повідомили про знахідку, поліція евакуювала з його території людей через ризик вибуху.

За даними силовиків, на борту дрона були боєприпаси військового призначення в активному стані.

Скриншот Yeni Şafak

На місце прибули сапери та військові, які оглянули апарат і готують контрольоване знешкодження. Походження безпілотника наразі з’ясовують.