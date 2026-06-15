Трамп пригрозив Франції 100-відсотковим митом на її вина

Президент США Дональд Трамп пригрозив Франції 100% митами на вина, якщо Париж не скасує свій цифровий податок у 3% на доходи американських технологічних гігантів.

Про це він сказав в інтервʼю The New York Post.

Трамп заявив, що прямо передав це попередження президенту Франції Емманюелю Макрону.

«Я попросив його не обкладати американські компанії, і якщо вони це роблять, у мене немає вибору, окрім як запровадити 100% тариф на всі шампанські та всі вина з Франції. Все, що йому потрібно зробити, — це прибрати цей податок, і тоді не буде такого тиску», — каже президент США.

Цей ультиматум створює основу для жорсткого протистояння на саміті G7 у французькому Евіан-ле-Бені — щорічній зустрічі семи найбагатших демократій світу, де визначають правила глобальної торгівлі, безпеки та економічної політики.

Його коментарі також спростовують заяви офісу Макрона про те, що обидві країни нібито тихо врегулювали давню суперечку про оподаткування технологічних компаній.

Джерело, близьке до французького президента, раніше заявляло, що це питання «більше не обговорюється» серед країн G7, але американська сторона одразу це заперечила як «неточну інформацію».

Французький цифровий податок, відомий як податок GAFAM, діє з 2019 року. Він передбачає 3% збір із доходів великих технологічних компаній на кшталт Alphabet (Google), Amazon, Meta та Apple. Оскільки податок стосується доходу, а не прибутку, він особливо сильно б’є по американських технологічних гігантах і минулого року приніс Франції приблизно $700 млн надходжень.

Напруга посилилась у жовтні, коли парламент Франції навіть голосував за подвоєння податку до 6% і звуження його дії лише до найбільших глобальних компаній, але уряд зрештою це заблокував.