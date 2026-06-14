«Може, мирну угоду доведеться укладати з кимось іншим». Зеленський показав, як падає рейтинг Путіна серед росіян

Прогнозні показники невдоволення росіян своїм президентом Путіним продовжать неухильно зростати до парламентських виборів у вересні.

Про це свідчать документи з Кремля, які отримала українська розвідка і показав президент Володимир Зеленський.

Документи, які подають на стіл Путіну, показують, як у Росії падає рівень підтримки влади напередодні виборів. За словами Зеленського, Путіна «вже почали привчати» до думки, що цей показник не вдасться зупинити, і він «не вийде на плато» до осені.

«Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все-таки дозволяє зробити висновки», — написав Зеленський.

Також документи свідчать, що в регіонах РФ зростають протестні настрої і падає підтримка правлячої партії «Єдина Росія», а це вимагатиме масштабніших фальсифікацій.

«Вважаємо, що в цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково», — зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що тиск на Росію за розв’язану війну лише посилюватиметься, тож до вересня Путін може зіткнутися зі ще гіршими показниками.

«З часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим у Росії — з тим, хто не буде закриватися від реальності», — додав Зеленський.