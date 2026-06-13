Росіяни вдарили по Словʼянську, а також били по Дніпропетровщині та Херсонщині — є постраждалі

Російська армія 13 червня вдарила по Словʼянську, а також била по Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок атак є постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.

Через масований авіаудар по Словʼянську на Донеччині постраждали шестеро людей, серед яких — 9-річний хлопчик. Також пошкоджено 24 багатоповерхівки та три автівки. Спалахнули пожежі, їх ліквідували.

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На Херсонщині в Херсоні та Новоолександрівці постраждали четверо людей. Пошкоджено будинки та склади.

На Дніпропетровщині постраждав чоловік — він у лікарні. Також пошкоджено будинки, автівки, багатоповерхівку і магазин.

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