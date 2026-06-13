Українські військові вдарили по залізничному мосту, понтонній переправі та вантажівках у Чонгарі на тимчасово окупованій Херсонщині в ніч проти 13 червня.

Про це повідомив 1 окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.

За словами військових, вони блокують спроби росіян відновити вже знищені переправи. Пропускна здатність встановлених понтонів, невисока, тому в чергах до них накопичуються вантажівки, які стають цілями для наших військових.

Напередодні зранку призначений Росією керівник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо скаржився на удари по мостах. За його словами, рух у бік пропускного пункту «Джанкой» у Криму перекрили.

Також, за словами Сальдо, вночі був атакований міст між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Рух переправою ускладнений: можна їхати лише по одній смузі в обидва напрямки почергово.