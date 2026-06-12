Зеленський підписав закон, який виключає російську з-під захисту Європейської хартії мов в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виключає російську мову з-під захисту Європейської хартії мов в Україні.
Про це йдеться в законопроєкті № 14120.
Відтепер російську мову в Україні більше не вважають мовою, яку держава зобов’язана підтримувати й захищати за цим міжнародним документом.
Раніше це означало, що держава мала додаткові зобов’язання щодо підтримки російської мови — зокрема в освіті, культурі та публічному житті. Тепер цих спеціальних гарантій у межах Хартії для неї не буде.
При цьому дія Хартії залишається для інших мов національних спільнот і корінних народів України. Ідеться, зокрема, про кримськотатарську, угорську, румунську, польську, болгарську, німецьку та інші мови.
Оновлений перелік охоплює 18 мов, включно з доданими урумською, румейською, ромською, кримчацькою, караїмською та їдишем.
- У 2025 році в Україні з 52% до 58% збільшилася кількість людей, які вважають непотрібним вивчати російську мову в школах. Водночас частка тих, хто вважає, що російську мову варто викладати дітям, зменшилася до 38%.