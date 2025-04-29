Опитування: 58% українців вважають, що російську мову не варто вивчати у школах

В Україні збільшується кількість людей, які вважають непотрібним вивчати російську мову в школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз — 58%. Водночас частка тих, хто вважає, що російську мову варто викладати дітям, зменшилася до 38%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Після початку повномасштабної війни КМІС ставив це запитання у 2023 році. Для порівняння: у 2019 році 81% українців вважали, що російську варто вивчати в школах (хоча думки стосовно обсягу вивчення були різними). Вже у 2023 році їхня частка скоротилася до 42%. Водночас з 8% до 52% зросла частка тих, хто проти вивчення російської мови взагалі.

КМІС

Станом на лютий — березень 2025 року кількість противників викладання російської мови дітям в Україні продовжує зростати: зараз таких 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто підтримує вивчення цього предмета.

За даними опитування, серед цих 38% лише 9% наполягають на вивченні російської мови на рівні української або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська). Решта 29% вважають, що російську викладати треба так само, як інші іноземні мови, або навіть на нижчому рівні.

КМІС

Серед мешканців західних областей 25% вважають, що російську мову варто вивчати (зниження з 32% у 2023 році), проти — 72% (ріст з 65% у 2023 році). У центральних регіонах 36% вважають, що російську мову треба викладати школярам (у 2023 році — 42%), проти цього — 61% (у 2023 році — 53%).

На півдні України ситуація з 2023 року не змінилася — 51% вважають, що російську мову варто вивчати (переважно — на рівні інших іноземних мов або нижчому рівні), а 44% вважають, що не варто вивчати взагалі.

У східних регіонах, як порівняти з 2023 роком, стало більше тих, хто проти вивчення російської мови — з 23% до 36%. При цьому 57% підтримують цю ідею (у 2023 році було 61%).

Найпоширеніший аргумент українців на користь вивчення російської — те, що це іноземна мова, отже, її варто знати для розвитку, міжнародного спілкування тощо (38% респондентів дають це пояснення). Інша причина — ця мова поширена в Україні або є певні історичні обставини (32%). Популярною є також думка, що варто знати мову ворога (14%).