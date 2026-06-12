У Тернопільському ТЦК утримували людей з інвалідністю і психічними розладами, а наглядач за мобілізованими був п’яний

Перевірка Тернопільського районного та міського ТЦК виявила, що там утримували людей з інвалідністю і психічними розладами, а наглядач за мобілізованими був п’яний.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, під час візиту його представників у приміщенні ТЦК перебували приблизно 28 людей. З них 17 подали письмові скарги про порушення своїх прав.

Представники омбудсмана звільнили з ТЦК пʼятьох людей, які не підлягали мобілізації. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей з психічними розладами та двоє чоловіків, яким до 60 років залишалося менш ніж пів року.

Зафіксували також порушення під час оформлення документів і ВЛК. Ба більше, в одного з працівників рівень алкоголю у крові перевищував норму майже в 7 разів.

Усі порушення зафіксували та передали керівництву, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому, заявив Лубінець.