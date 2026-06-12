Помер Девід Гокні — один з найвпливовіших художників нашого часу

У віці 88 років помер британський художник Девід Гокні — один з найвідоміших митців XX та XXI століть. Гокні пішов із життя 11 червня у своєму будинку, за місяць до 89-річчя.

Про смерть художника повідомили його представники, передає BBC.

Гокні народився 1937 року в Бредфорді. Першу картину він продав у 1957 році приблизно за $13,39. Вже у 2018 році його роботу «Портрет художника (Басейн із двома фігурами)» продали на аукціоні Christieʼs за $90,3 мільйона. На той час ця сума стала рекордом для твору живого художника.

Спочатку Гокні опановував художню майстерність, малюючи на вулицях рідного міста. Після навчання у Бредфордській школі мистецтв він вступив до Королівського коледжу мистецтв у Лондоні, який закінчив із золотою медаллю.

Митець став популярним у світі у 1960-х роках як один із представників поп-арту. Найбільшу славу йому принесли картини із зображенням басейнів і каліфорнійських пейзажів.

За сімдесят років творчості художник працював у різних жанрах і техніках. Він експериментував із фотоколажами, цифровим мистецтвом, ландшафтним живописом і до останніх років залишався активним учасником культурного життя.