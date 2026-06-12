Білий дім виклав відео про затримання мігрантів під пісню Аріани Гранде — співачка вимагає не повʼязувати її із цією «огидною нісенітницею»

Американська співачка Аріана Гранде вимагає від адміністрації президента США Дональда Трампа припинити використовувати її музику для просування антиміграційної політики.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Білий дім опублікував у TikTok відео, присвячене імміграційній політиці Сполучених Штатів. На кадрах видно, як співробітники Імміграційної та митної служби США (ICE) затримують людей і надягають на них наручники. Фоновим супроводом кліпу стала пісня Аріани Гранде “Bye” («Прощавай»).

У коментарі під відео співачка написала: «Будь ласка, ніколи не використовуйте мою музику в контексті цієї жорстокої, негуманної та огидної нісенітниці».

У відповідь речниця Білого дому Ебігейл Джексон заявила, що «справді жорстокими та негуманними є злочини нелегальних мігрантів, які завдали шкоди та вбили невинних американських громадян».

Після реакції співачки адміністратори сторінки у TikTok видалили її коментар і вимкнули звук у відео.

Адміністрація Трампа не вперше використовує популярні хіти у своїх відео в соцмережах для просування політичних рішень та кампаній. Нещодавно Білий дім використав як фон пісню Сабріни Карпентер “Juno” для відеозвіту про операції ICE. Співачка обурилася і попросила не залучати її музику «до своїх негуманних цілей».

А співачка Аріана Гранде раніше вже критикувала політику адміністрації Трампа, зокрема після його повернення на посаду президента, закликаючи виборців замислитися, чи покращилося їхнє життя.