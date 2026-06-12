Два НПЗ, комбінат і командні пункти. Українські війська вночі атакували низку цілей у РФ і на окупованих територіях

У ніч проти 12 червня українські військові атакували нафтопереробні заводи в російському Татарстані та комбінат «Тольяттікаучук», а також командно-спостережні пункти й пункти управління росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, однією із цілей Сил оборони цієї ночі були нафтопереробні заводи «ТАНЕКО» та «ТАЇФ-НК» у Татарстані.

«ТАНЕКО» — один із найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.

«ТАЇФ-НК» — високотехнологічний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти. Там переробляють важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів — від масового пального до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

На обох підприємствах після ударів спалахнули пожежі.

Також під ударом був комбінат «Тольяттікаучук» у Самарській області. Підприємство виробляє синтетичні каучуки та хімічні компоненти для промисловості, зокрема й оборонного призначення. Після удару там також спалахнула пожежа.

Окрім цього, українські війська атакували низку командно-спостережних пунктів на Курщині та Херсонщині, вузол зв’язку та пункти управління росіян на Донеччині, позиції військ РФ на Запоріжжі та склади на Луганщині і Донеччині.