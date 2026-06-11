Норвегія виділяє $6 млн на ремонт арки Чорнобильської АЕС. Торік її пошкодив російський дрон

Норвегія виділяє 100 мільйонів крон (близько $6 мільйонів) на ремонт нового безпечного конфайнменту (захисної арки) четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. У ніч проти 14 лютого 2025 року російський «Шахед» пошкодив арку.

Про це повідомило посольство Норвегії в Україні.

Допомогу надаватимуть через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку. Цей рахунок Україна та ЄБРР відкрили 26 квітня 2026 року — у сорокові роковини чорнобильської трагедії. Тоді ж партнери України взяли зобовʼязання щодо перших €100 мільйонів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб відновити арку, загалом потрібно близько €500 мільйонів.

Шмигаль також повідомляв, що США погодились виділити на ремонт $100 мільйонів.