У Пентагоні проводять евакуацію. В чому причина

У Пентагоні заблокували кілька поверхів і коридорів і проводять евакуацію через інцидент з небезпечними речовинами.

Про це пише CNN з посиланням на джерела та пожежну службу.

Речник Пентагону Шон Парнелл це підтвердив і сказав, що виявили проблему з якістю повітря. Тест, який визначить, що з повітрям, триватиме кілька годин.

Представник відомства капітан Джеймі Джилл повідомив, що над ліквідацією наслідків інциденту працює підрозділ роботи з небезпечними матеріалами Агентства із захисту сил Пентагону, а також пожежна служба округу Арлінгтон. Також на місці є медики.

Коридори з другого по пʼятий поверхи, а також рівні з четвертого до сьомого у великому комплексі Пентагону заблоковані.