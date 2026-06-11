На Тернопільщині викрили працівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

На Тернопільщині Служба безпеки України та ДБР викрили працівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у своїх звітах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі стверджують, що посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих, чим завищували їхню кількість у звітах. Для цього вони повторно реєстрували дані тих, кого вже призивали раніше.

У результаті, за даними слідчих, була видимість виконаного плану мобілізаційних заходів замість реального призову чоловіків. Таким чином тільки на одному з етапів фігуранти сфальсифікували дані про 70 військовозобовʼязаних.

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Їм оголосили підозру в несанкціонованих діях з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах. Також їх відсторонили від служби. Посадовцям загрожує до шести років увʼязнення.