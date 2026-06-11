Президент Сербії Александар Вучич найближчим часом планує піти у відставку

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує найближчим часом піти у відставку, й почав вже пакувати книги зі своєї резиденції.

Про це він сказав в ефірі «Радіо Белград».

«Я почав пакувати книги в Адміністрації президента. У мене багато книг, і я дивлюся, куди їх подіти» — заявив він.

Вучич заявив, що вибори можуть відбутися вже за 3—4 місяці, але не влітку — не під час відпусток. Водночас допускає, що може піти раніше.

За словами Вучича, він обмірковує те, щоб висунути свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

27 червня Вучич збирає прихильників на мітинг — обіцяє озвучити плани.