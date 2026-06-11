Опитування: Ставлення 52% поляків до українців погіршилося через найменування підрозділу ЗСУ «іменем Героїв УПА»

Рішення президента Володимира Зеленського найменувати підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ «іменем Героїв УПА» погіршило ставлення поляків до українців.

Про це свідчать результати опитування польської компанії SW Research для видання Rzeczpospolita.

Так, 51,9% опитаних громадян Польщі заявили, що після указу Володимира Зеленського вони почали гірше ставитися до України. На думку 31,9% респондентів цей інцидент ніяк не вплинув, а у 4,5% поляків ставлення до українців навіть покращилося. Ще 11,7% опитаних не мають думки з цього приводу.

Серед тих, хто відповідав про погіршення думки про українців, більш ніж половина (56%) — люди віком до 24 років. Причому більшість із них — чоловіки (59% проти 46% жінок).

До того ж про погіршення ставлення казав майже кожний шостий з респондентів з професійно-технічною освітою (57%) та майже така ж кількість респондентів (58%) з доходом не вище 3 000 злотих.