Росіяни вдарили дронами по іноземних суднах у Чорному морі

Російська армія дронами вдарила по суднах під прапорами Барбадосу та Панами в Чорному морі.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударом були кораблі, які йшли українським морським коридором.

«Також кількома хвилями ударів ворог атакував південь Одещини. Під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура», — написав Кіпер.

18 травня російська армія атакувала судна — одне рухалося під прапорами Гвінеї-Бісау, а інше було суховантажним кораблем китайської компанії KSL у Чорному морі. Вони йшли українським коридором до портів Великої Одеси.