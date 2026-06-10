Зеленський встановив День Сил безпілотних систем. Коли відзначатимуть

Президент Володимир Зеленський підписав указ про День Сил безпілотних систем ЗСУ. Його відзначатимуть щороку 11 червня.

Указ зʼявився на сайті Офісу президента.

Саме в цей день у 2024 році СБС запустили як окремий рід військ у Збройних силах України — першу таку структуру у світі. Очолив Сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром став Роберт «Мадяр» Бровді.

У червні 2025 року в ЗСУ створили угруповання Сил безпілотних систем, що обʼєднало в одній вертикалі всі військові частини СБС і «Лінії дронів» — проєкту, покликаного створити кілзону вздовж всієї лінії фронту.