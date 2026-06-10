Дослідження: Європейці підтримують збільшення витрат на оборону, але не хочуть купувати зброю в США

Європейці підтримують збільшення витрат на оборону і готові купувати більше зброї у європейських партнерів, але не у США.

Про це свідчать дані Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Нове масштабне дослідження ECFR охоплює 15 країн, майже 20 тисяч респондентів і показує глибоку зміну у тому, як європейці бачать власну безпеку, роль США та майбутнє ЄС.

Лише близько 11% європейців вважають США «союзником» ЄС. Більшість натомість називає їх «необхідним партнером», але вже не гарантом безпеки. Також у більшості країн люди не впевнені, що США прийдуть на допомогу у разі нападу.

ECFR

Опитування показує: європейці фактично погодилися з ідеєю, що континент має більше покладатися на себе:

Громадяни 14 з 15 опитаних країн переважно підтримують ідею більше закуповувати зброї всередині ЄС (підтримка коливається в межах 38—75%). Лише в Італії більше громадян проти цієї ідеї.

Майже всі країни виступають за розробку власного європейського ядерного щита без участі США (не підтримують Угорщина та Австрія).

Усі опитані країни, за винятком Італії, хочуть збільшити витрати на оборону.

При цьому варіант купувати більше зброї у США підтримала лише Польща — решта країн категорично проти.

ECFR

Опитування також показує складну картину щодо України. Європейці загалом підтримують Україну як партнера, але не підтримують відправки туди своїх миротворців після завершення війни.

ECFR

Також немає консенсусу про швидкий вступ України в ЄС «за нинішніх умов», і це стосується навіть найближчих географічних сусідів України. Йдеться не про загальний супротив розширенню ЄС як такого — більш прихильним є ставлення до його розширення на захід (наприклад, через можливе повернення Великої Британії до ЄС).

Водночас розширення на схід викликає сильний спротив у Австрії, Болгарії та Угорщині. У Естонії, Франції, Німеччині та Польщі громадська думка є більш поділеною. І що несподівано — у зазвичай скептичних у цьому питанні Нідерландах суспільство трохи більше схиляється до підтримки розширення на схід.