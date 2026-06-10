Опитування: Зеленському довіряють 61% українців, Залужному — 73%

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 61% українців. Водночас ексголовнокомандувачу ЗСУ та чинному послу України у Великій Британії Валерію Залужному довіряють 73% опитаних.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 7 травня по 3 червня.

Не довіряють Залужному лише 21% респондентів. Водночас Зеленському не довіряють 34% українців. У порівнянні з квітнем рейтинг довіри до Зеленського майже не змінився.

Серед інших представників влади високі показники довіри мають командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (70% довіри) та керівник Офісу президента Кирило Буданов (теж 70%). Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 52% опитаних.

Найвищий рівень довіри після Зеленського та Залужного серед громадян мають мер Харкова Ігор Терехов (52%), міністр оборони Михайло Федоров (50%) та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (47%).

Найнижчі показники довіри має керівник парламентської «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко — йому довіряють лише 6%, та керівниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 11% довіри.

Найпомітніше за останні місяці зріс рівень довіри до Михайла Федорова — з 38% до 50%. Також зросла довіра до експрезидента Петра Порошенка (з 19% до 26%), нардепа Олексія Гончаренка (з 22% до 28%), Терехова (з 44% до 52%) та Сирського (з 46% до 52%).

Довіра до Олега Ляшка також зросла: у лютому 2021 року йому довіряли 23%, а зараз цей рівень зріс до 47% завдяки його службі у війську.