Українські військові вдарили по воєнному заводу росіян у Чебоксарах та танкеру тіньового флоту РФ

Українські військові знову вдарили по воєнному заводу в Чебоксарах у Росії ракетою «Фламінго». Також наші підрозділи поцілили у танкер тіньового флоту РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Генштаб.

Також Зеленський розповів про удар по НПЗ «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту — понад 900 км. Крім того, українські військові вдарили по двох об’єктах нафтової інфраструктури у Владимирському регіоні на відстані 700 км.

Підприємство «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах виробляє військові компоненти для «Шахедів» та ракет «Іскандер-М» і «Калібр». Зокрема, приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo.

Крім того, Україна вдарила по танкеру тіньового флоту Росії West Horizon в акваторії Чорного моря. Пошкоджена кормова частина судна. Саме вона впливає на рух судна вперед і назад, а також на маневрування.

Також Генштаб розповів про атаку на арсенал боєприпасів та вибухівки селища Велика Іжора Ленінградської області РФ. Зруйновані 18 наземних сховищ та три відкриті майданчики.